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علمت الشروق من مصادر مسئولة أن شركات إنفينيتي وحسن علام المصريتين ومصدر الإماراتية وبي بي البريطانية ستوقع غدا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتدشين مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار .

واضافت المصادر أن التوقيع سيتم خلال اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في القاهرة.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

حضر الافتتاح كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.