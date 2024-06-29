وزيرة الخارجية الألمانية: تأثيرات ولاية ثانية لترامب غير واضحة تماما

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن قلقها بشأن إمكانية التنبؤ بسياسة الولايات المتحدة في ضوء ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب.

وقالت بيربوك، مساء الجمعة في حدث سياسي نظمته المجموعة الإعلامية الألمانية "ار ان دي" وإذاعة" ان دي ار" العامة وصحيفة هانوفرشر ألجماينه تسايتونج: "أعتقد أن الثقة والمصداقية وكذلك الصداقة عبر الأطلسي أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذه الأوقات".

وقالت الوزيرة إنه بينما تعمل الحكومة الألمانية بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، فإنه "من غير الواضح تماما" ما الذي ستعنيه ولاية ثانية لترامب للعلاقات عبر الأطلسي والمساعدات إلى أوكرانيا.

وأكدت بيربوك أنها "سعت دائما إلى إجراء اتصالات" في كلا المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة.