احتجاجات ضد زفاف بيزوس في فينسيا الإيطالية

سار مئات المحتجين في الشوارع الرئيسية لمدينة فينسيا الإيطالية يوم السبت ليقولوا "لا" للملياردير جيف بيزوس، وعروسه واحتفالات زفافهما التي طال انتظارها، والتي وصلت إلى يومها الثالث والأخير وسط حفلات مكتظة بالمشاهير واحتجاجات من سكان المدينة المتعبين.

ويوم الجمعة الماضي، عقد رابع أغنى رجل في العالم وعروسه لورين سانشيز بيزوس قرانهما في حفل خاص حضره حوالي 200 ضيف من المشاهير في جزيرة سان جورجيو المنعزلة.

ومع ذلك، أثار الزفاف غضب العديد من أهالي فينيسا، واحتج بعض النشطاء عليه باعتباره استغلالا للمدينة من جانب الملياردير بيزوس، في الوقت الذي يعاني فيه السكان العاديون من السياحة المفرطة، وارتفاع تكاليف السكن، والتهديد المستمر للفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

وفي الوقت الذي استعد فيه العروسان للحفل الأخير مساء السبت، ملأ المئات من أهالي فينسيا ومحتجين من جميع أنحاء إيطاليا شوارع فينسيا الضيقة بلافتات ملونة كتب عليها "القبلات نعم، بيزوس لا" و "بيزوس لا، الحرب لا". ويبلغ عدد سكان فينسيا حوالي 50 ألف نسمة.

وظلت تفاصيل حفل الزفاف ليلة الجمعة سرا محاطا بالكتمان الشديد، حتى نشرت سانشيز بيزوس على إنستجرام صورة لنفسها وهي تبتسم في ثوب أبيض بينما تقف بجانب بيزوس مرتديا سترة توكسيدو.

وضمت قائمة الضيوف المرصعة بالنجوم أوبرا وينفري وأسطورة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية توم برادي، إلى جانب نجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو وأورلاندو بلوم، ورائد أعمال التكنولوجيا وفاعل الخير بيل جيتس، وشخصيات اجتماعية بارزة، بما في ذلك عائلة كارداشيان-جينر.

وانضمت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة أيضا إلى الاحتفالات.