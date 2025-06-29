مقتل 37 شخصا على الأقل في تصادم حافلتين في تنزانيا

ذكر مسئولون أن عشرات الأشخاص قتلوا عندما اصطدمت حافلتان واشتعلت فيهما النار في منطقة نائية في شمال تنزانيا.

وأعربت الرئيسة سامية صولوحو حسن في بيان اليوم الأحد عن حزنها العميق في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين.

ووقع الحادث مساء أمس السبت في منطقة ساباسابا على طول طريق موشي – تانجا السريع في منطقة كليمنجارو. ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا على الفور.

ودعت الرئيسة إلى الالتزام الصارم بسلامة الطريق قائلة، إن مثل هذه المآسي مازالت تقصف أرواح أفراد الأسر التنزانية.

يشار إلى أن حكومة تنزانيا وجهت دعوات متكررة في السنوات الأخيرة للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، التي مازالت مستمرة على الرغم من حملات السلامة المختلفة.