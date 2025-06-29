مصرع خادمة سقطت من الطابق الرابع أثناء محاولة دخول شقتها نسيانا للمفاتيح بأكتوبر

لقيت سيدة تعمل خادمة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، أثناء محاولتها التسلل إلى شقة تعمل بها بعد أن نسيت المفاتيح داخلها.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بسقوط سيدة من أحد العقارات السكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الضحية حاولت دخول الشقة من شرفة إحدى الشقق المجاورة بعد نسيان المفاتيح، إلا أنها فقدت توازنها وسقطت أرضًا، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.