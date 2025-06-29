رئيس جهاز حدائق العاشر الجديد لـ«الشروق»: إنهاء المشروعات في توقيتاتها على رأس أولوياتي

قال المهندس نادر زعتر رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر، إن إنهاء المشروعات في توقيتاتها وبجودة عالية، تأتي على رأس أولويات مهام منصبي الجديد.

وأوضح "زعفر"، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه بعد دراسة المدينة تأتي المشروعات الجارية على رأس الأولويات، إذ يستهدف تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وبنسب تنفيذ مرتفعة في توصيل المرافق للإسكان، فضلا عن سرعة الانتهاء من تجهيز المساكن التي تقيمها الدولة لمختلف الفئات.

يذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا وزاريا رقم 732، بتكليف المهندس نادر السيد زعفر علي؛ للعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وشغل المهندس نادر زعفر، منصب رئيس لجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، وقبله نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل بين زملائه ومعروف عنه التفاني فيه ودماثة الخلق، حيث إن له معدلات إنجاز كبيرة في المشروعات القومية بالمدن التي عمل بها في المناصب الإدارية، ويتسم بالسمعة الطيبة والإخلاص بين زملائه في الإدارة.