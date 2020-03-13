باكستان تسجل 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 وفاة

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سجلت باكستان 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و20 ألفا و324 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 76 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و209 حالات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 937 ألفا و354 حالة، بعدما تماثلت 1612 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 59 ألفا و761 حالة.