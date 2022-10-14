بن خماسة أحدث أزمات الإسماعيلي

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تلقت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الإسماعيلي صدمة جديدة، عقب تسلمها حكما من محكمة التحكيم الرياضية "CAS".

ويفيد الحكم بمنح الجزائري محمد بن خماسة لاعب الدراويش السابق، مبلغ قيمته مليون و800 ألف دولار.

وذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها محمد بن خماسة، بعد رحيله عن الإسماعيلي لعدم استلامه المستحقات المالية.

وتفاجأت اللجنة الثلاثية، بمكاتبة رسمية من الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بإلزام الإسماعيلي بسداد مبلغ مليون و800 ألف دولار لبن خماسة.

وردت اللجنة الثلاثية التي تدير الإسماعيلي على الجبلاية، حيث طالبت بحيثيات الحكم لمعرفة أسباب الغرامة تمهيدا للطعن عليها.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع محمد بن خماسة، أثناء وجود المجلس السابق للإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى.

وكانت "CAS" قد حكمت في وقت سابق لصالح البوليفي كارميلو، مهاجم الإسماعيلي السابق، بالحصول على 535 ألف دولار.