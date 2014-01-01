زوارق بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وخراطيم المياه

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم السبت، مراكب الصيادين، بالرصاص وخراطيم المياه في بحر مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ورفح جنوب القطاع، وفتحوا صوبها خراطيم المياه، وأجبروها على مغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

في شأن آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، وتجولوا بين مساكن المواطنين.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات، وتجولوا بين مساكن المواطنين، ومارسوا استفزازات ضدهم.