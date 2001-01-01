انطلاق حفلات صيف بلدنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة

انطلقت أولى حفلات صيف بلدنا في مدينتي رأس البر، ودمياط الجديدة، وذلك للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور فادي سلامة، رئيس فرع ثقافة دمياط، اليوم السبت، أن الحفلات تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتشمل فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والأوبرا، كما تستهدف الحفلات تقديم جميع ألوان الفنون الشعبية والتراثية، وتنشيط السياحة الداخلية.

وأكد "سلامة"، أن الحفلات ستقام في شارع كورنيش النيل بمدينة رأس البر، والمسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وستستمر حتى 26 أغسطس المقبل.