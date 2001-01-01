 انطلاق حفلات صيف بلدنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة - بوابة الشروق
السبت 29 يوليه 2023 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

انطلاق حفلات صيف بلدنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة

حلمي ياسين
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 10:47 م

انطلقت أولى حفلات صيف بلدنا في مدينتي رأس البر، ودمياط الجديدة، وذلك للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور فادي سلامة، رئيس فرع ثقافة دمياط، اليوم السبت، أن الحفلات تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتشمل فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والأوبرا، كما تستهدف الحفلات تقديم جميع ألوان الفنون الشعبية والتراثية، وتنشيط السياحة الداخلية.

وأكد "سلامة"، أن الحفلات ستقام في شارع كورنيش النيل بمدينة رأس البر، والمسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وستستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك