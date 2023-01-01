بانيجا: قدمنا مباراة للمتعة أمام النصر

قال لاعب نادي الشباب السعودي إيفير بانيجا، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام النصر الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وذلك في مستهل مشوار الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وأضاف بانيجا في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه التعادل السلبي، أن لاعبي الشباب قدموا مباراة للمتعة أمام النصر لكن الحظ لم يحالفهم في العديد من الفرص التي لاحت لهم.

وعن تراجع أداء الفريق هجوميًا في النصف الثاني من الشوط الثاني، قال بانيجا إن ذلك جاء نتيجة الفكر التكتيكي من المدرب لاستغلال الاندفاع الهجومي للنصر والاعتماد على الهجمات المرتدة.