القبض على نجل رئيس كولومبيا في تحقيق يتعلق بغسل الأموال

قال مكتب المدعي العام الكولومبي، اليوم السبت، إن السلطات ألقت القبض على نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، على ذمة تحقيق يتعلق بتهمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع.



وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، رحب بيترو الابن، وهو سياسي في منطقة أتلانتيكو، بالتحقيق حينما بدأ في مارس، ووصف في وقت سابق، الاتهامات الموجهة له بتلقي أموال من تجار مقابل أن تشملهم جهود أبيه لتحقيق السلام، بأنها «لا أساس لها».



واحتجزت السلطات أيضاً دايسوريس ديل كارمين فاسكيز، الزوجة السابقة لبيترو الابن، بتهمتي غسل الأموال وانتهاك بيانات شخصية.



وقال الرئيس عوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق.



وأكد بيترو، في رسالة على موقع إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم «تويتر»: «كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن».



وتابع: «كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون».