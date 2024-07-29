انتشال جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح الفلسطينية

استُشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وأفاد بوصول 4 مصابين إلى المستشفى المعمداني، إثر غارة على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.