 انتشال جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2024 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انتشال جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح الفلسطينية

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 2:21 م

استُشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثامين 5 شهداء من محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وأفاد بوصول 4 مصابين إلى المستشفى المعمداني، إثر غارة على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك