حبس 4 متهمين بقتل نجل عمهم لخلافهم على ملكية لودر بالشرقية

قررت النيابة العامة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل نجل عمهم بسبب خلافات بينهم على ملكية لودر.

شهدت قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف فيما بينهم على ملكية لودر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجليه بجروح.

وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات بين أبناء عمومة على ملكية "لودر"، وحدثت بينهما مناوشات، ثم تجددت أثناء قيام أحد الطرفين بالسير في أحد شوارع القرية، رفقة نجليه لتوصيلهما إلى عملهما خشية من حدوث مكروه لهما.

وأثناء ذلك وقعت بينهما مناوشات أودت بحياته متأثرا بإصابته؛ إثر التعدي عليه بشومة وسلاح أبيض.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة بلبيس، من ضبط 4 من المتهمين في واقعة القتل، وجرى التحفظ عليهم لعرضهم على النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع شخص يدعى "سعيد.م"، 63 عامًا، وإصابة نجليه بجروح بالوجه والجسم، وذلك في مشاجرة بقرية شبرا النخلة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي أمرت بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.