استشهاد طفل فلسطيني بسبب المجاعة شمال غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، وفاة طفل «6 سنوات» بسبب المجاعة والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 39.

وبحسب وكالة «وفا»، قالت المصادر ذاتها، إن الطفل علي أنس التتر (6 سنوات) توفي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة شمال القطاع.

وبحسب تقرير لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى نشر أمس الأحد، يرتفع عدد حالات الوفاة المسجلة في المحافظات الجنوبية نتيجة سياسة التجويع التي تنفذها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 39.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة إن هناك انتشارا واسعا للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الأطفال.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، ما يعيد «شبح المجاعة» إلى الواجهة من جديد، وفقًا لمسئولين محليين ومنظمات دولية.

وفي 7 مايو الجاري، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديدا في الشمال بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.