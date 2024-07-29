 إصابة 15 شخصا في انفجار بموقع شركة باسف الألمانية للكيماويات - بوابة الشروق
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إصابة 15 شخصا في انفجار بموقع شركة باسف الألمانية للكيماويات

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 8:59 م

قالت الشرطة الألمانية وشركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف، اليوم الاثنين، إن 15 من عمال الشركة  أصيبوا بجروح طفيفة في حريق نجم عن انفجار بالمصنع الرئيسي للشركة في مدينة لودفيجسهافن جنوب غرب ألمانيا.

وقالت الشركة إنه تم فحص الموظفين طبيا في سيارة إسعاف المصنع كإجراء احترازي ، ولكن كان بمقدورهم المغادرة مرة أخرى بعد ذلك.

وتمكنت فرقة الإطفاء في المصنع من إخماد الحريق الذي شب في أكبر شركة كيماويات في العالم.

واكتشفت سيارات المراقبة البيئية مستويات مرتفعة بدرجة طفيفة من الهيدروكربونات داخل الموقع وفي المناطق المجاورة للمصنع.

وقالت الشركة: "لم تكن هناك خطورة تهدد سكان المنطقة في أي وقت".

يشار إلى أن الانفجار وقع في الجزء الجنوبي من المصنع.


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