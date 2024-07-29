إصابة 14 شخصا إثر خروج قطار روسي عن القضبان

أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية الروسية أن ما يصل إلى 140 شخصا أصيبوا في جنوب غرب روسيا، اليوم الاثنين، إثر خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه بشاحنة حاولت تجاوز إشارة حمراء.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عربات مقلوبة في منطقة غير مأهولة بالسكان في إقليم فولجوجراد. وتم نقل نحو 16 شخصا، من بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الحادث.

وخرجت ثماني عربات عن القضبان عندما استخدم سائق القطار مكابح الطوارئ بعدما حاول سائق الشاحنة عبور خط السكة الحديد رغم أن الإشارة كانت حمراء، حسبما قالت شركة السكك الحديدية.

ويعتقد أن سائق الشاحنة أصيب بجروح خطيرة.

وأوضحت الشركة أن القطار، الذي كان متجها من كازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، إلى ادلر في البحر الأسود، كان يقل 803 ركاب.

وتردد أن اثنين من طاقم القطار كانا من بين المصابين.

وشهدت حركة مرور القطارات على الخط اضطرابات شديدة بعد حادث التصادم حيث حاول رجال الإنقاذ إعادة العربات التي خرجت عن القضبان إلى مسارها.