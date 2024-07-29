قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إجلاء مدنيين من الشرق الأوسط إذا تصاعدت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ويتأهب لبنان لرد من إسرائيل منذ أن أسقطت ضربة صاروخية 12 قتيلًا في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت. وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسئولية في الهجوم على حزب الله، فيما نفى الحزب مسئوليته.

وقال كومبوس، للصحفيين إن السلطات القبرصية لديها آلية استجابة طارئة للإجلاء المحتمل لمدنيين منذ أكتوبر الماضي، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: «لقد حددنا الطريقة التي سيعمل بها البرنامج، إذا لزم الأمر.. نأمل جميعا ألا يكون ذلك ضروريا، لكن إن لم يحدث ذلك، ستواصل قبرص العمل كجسر أمان لتسهيل رحيل المدنيين من أي بقعة محاصرة في منطقتنا».

وكانت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​قد استُخدمت لإجلاء آلاف الأجانب من لبنان في 2006 أثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. كما استخدمت بريطانيا الجزيرة لإجلاء البريطانيين ومزدوجي الجنسية من السودان العام الماضي.

وفي ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله عقب هجوم هضبة الجولان، كشف مصدر رسمي لبناني أن لبنان تبلغ بضربة عسكرية إسرائيلية.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة «العربية»، الاثنين إن لبنان طلب من الوسطاء أن تكون الضربة الإسرائيلية محدودة.

وأضاف أنّ لبنان طلب بعدم استهداف إسرائيل للعاصمة بيروت والمناطق المأهولة.

فيما شدد على أن الضربة الإسرائيلية لا يجب أن تتجاوز حدود قواعد الاشتباك منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.