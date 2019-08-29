يلتقى المنتخب الوطنى للكرة الطائرة نظيره الإيطالى فى تمام الثامنة مساء اليوم فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الكرة الطائرة المقامة حاليا بتونس.



وتأهل المنتخب لهذا الدور بعد الفوز على بيلاروسيا بثلاثة أشواط دون رد، وحقق ناشئو مصر الشوط الأول بنتيجة 25 ــ 21.



وواصل لاعبو مصر سيطرتهم فى الشوط الثانى الذى أنهوه بنتيجة 25 ــ 18، ثم أنهوا اللقاء بتحقيق الانتصار فى الشوط الثالث بالنتيجة ذاتها 25 ــ 18.



وتعد هذه المرة الأولى التى يتأهل فيها الفراعنة إلى الدور نصف النهائى منذ 18 عاما؛ حيث تعد أفضل نتائج المنتخب الوطنى فى تاريخ هذه البطولة فى عام 2001 عندما أحرز المركز الرابع.



ونجح المنتخب الوطنى من افتتاح مشواره فى البطولة بالفوز على ألمانيا 3/2 فى الجولة قبل أن يفوز على الأرجنتين بنتيجة 3/1، ليحسم بعدها مواجهة اليابان بطل آسيا لصالحه بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على المكسيك بنتيجة 3/0 فى ختام مباريات المجموعة، لتكون هى المرة الأولى التى يفوز فيها الفراعنة بجميع مباريات دور المجموعات.



ويعد منتخب مصر مع منتخب تونس هم أكثر الفرق العربية والإفريقية مشاركة بمونديال الناشئين للطائرة بواقع 11 مشاركة من أصل 16 نسخة تمت إقامتها حتى الآن.



وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد علوان وعمر ضرغام وأحمد عبدالعظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.