الإسكان: خطة استراتيجية للتوسع في محطات تحلية البحر حتى 2050 بـ169 مليار جنيه

استثمار 174 مليار جنيه في قطاع المياه والصرف خلال ٦ سنوات

الجزار: 99% نسبة التغطية بمياه الشرب.. و65% من المصريين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالي 98.7% (100% على مستوى الحضر – 97.4% على مستوى الريف)، وكانت في عام 2014، 97 %، وتبلغ كمية المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعـادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65 %، بعدما كانت فى عام 2014، 50 % بينما تبلغ الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

وأكد الجزار، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس السيسي، أنه منذ عام 2014 حتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريباً (طبقاً لبيان التعبئة العامة والاحصاء 2017)، وأن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف في عام 2014 كانت 12 %، بينما ارتفعت حاليا إلى 37.5%، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات ضمن خطة 2020/2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100% لخدمة الصرف الصحى بجميع المناطق الريفية على مستوي الجمهورية، 300 مليار جنيه.

واستعرض وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، حيث تتضمن 4 محاور: أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، مضيفا: وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة فى الفترة من 2020 : 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحاً أن كمية المياه المحلاة تضاعفت 10 مرات حيث كانت 80 ألف م3/يوم فى عام 2014، وأصبحت حالياً 800 ألف م3/يوم.

كما تناول الجزار، المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، موضحا أنها مدينة صناعية خدمية، وتقع على بعد 8 كـم من الطريق الساحلي، و28 كم عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، و70 كم من مدينة العلمين الجديدة، وتضم 10 مناطق صناعية، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بها 45054 وحدة.

وأكد الوزير أن حجم الاستثمارات بمدينة برج العرب الجديدة، حتى 30 يونيو 2020، بلغ 5.33 مليار جنيه (737.2 مليون جنيه فى قطاع المياه - 1.68 مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى - 683 مليون جنيه فى قطاع الطرق - 130.5 مليون جنيه فى قطاع الاتصالات - 1.061 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء - 793.54 مليون جنيه فى قطاع الإسكان - 22.66 مليون جنيه فى قطاع الزراعة - 222 مليون جنيه فى قطاع الخدمات)، منذ إنشائها عام 1979، ونسبة 20 % من هذا الإنفاق خلال الـ6 سنوات الأخيرة، موضحاً أن المدينة تتغذى بمياه الشرب النقية من محطة تنقية المياه بالكيلو 40 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 566 ألف م3/يوم، يخص المدينة منها 166 ألف م3/يوم، وأطوال الشبكات المُنفذة 677.4 كم.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه لتحقيق سياسة الدولة في ترشيد استهلاك المياه المُنقاة، وتحقيق الاستفادة القصوى والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، تم إعادة تصميم منظومة الصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.25 مليار جنيه، والمنصرف منها حتى تاريخه 961 مليون جنيه.

وأوضح وزير الإسكان أن محطة المعالجة الثلاثية للصرف الآدمي، والتي افتتحها الرئيس السيسي أمس، بطاقة إجمالية 345 ألف م3/يوم، والطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، على مساحة 55 فداناً، وملحق بها محطة رفع مياه الري المُعالجة ثلاثياً بتكلفة 70 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى شاملة الملحقات 300 مليون جنيه.