وزير عراقي: الاستثمارات الأجنبية في العراق تقدر بنحو 87 مليار دولار

قال نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات الأجنبية في البلاد تقدر حاليا بنحو 87 مليار دولار، "ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد العراقي".

وقال حسين خلال مشاركته في منتدى طهران الدولي، إن "الحكومة العراقية اعتمدت خططا لتنويع مصادر الاقتصاد والبدء في استثمار الغاز الطبيعي والوصول إلى مرحلة الإنتاج المحلي الكامل للغاز بحلول عام 2028"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

كما أشار حسين إلى أن "الحكومة العراقية تتوجه حاليا نحو تطوير قطاع البتروكيماويات، وتفعيل السياحة، ولا سيما السياحة الدينية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي".

وأكد الوزير "أن الأمن هو الأساس للتنمية، ولا يمكن تحقيق التنمية دون استقرار وأن حضور القادة إلى بغداد خلال القمة العربية شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".