استشهاد فلسطينية وأطفالها الـ6 في قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهدت فلسطينية وأطفالها الستة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 63 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين 136 شهيداً، بينهم 11 شهيداً تم انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى 364 جريحاً بجراح متفاوتة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

فيما أفادت الوزارة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 53,486 شهيدًا و151,398 مصابًا.