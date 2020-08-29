«السجون» يستجيب لـ7 نزلاء بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم بسجن القناطر نساء

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استجاب قطاع السجون بوزارة الداخلية للالتماس المقدم من 7 نزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء.

وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال، وذلك مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

وقال مصدر أمني، إن ذلك يأتي استمرارًا لسياسة وزارة الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.