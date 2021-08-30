التحالف يعلن تدمير مسيرتين حوثيتين باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حوثيتين تجاه خميس مشيط بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.



وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إنه الدفاعات دمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه منطقة خميس مشيط بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.



وفجر اليوم الأحد، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.



وأوضح التحالف أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".



ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".