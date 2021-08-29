الصحف العراقية: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يجسد ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع العالم

أكدت الصحف العراقية، أن انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة قادة دول (فرنسا والكويت وقطر والأردن ومصر والإمارات والسعودية وإيران) يجسد رؤية ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم مبنية على أسس التعاون، والتكامل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتغليب لغة الحوار والشراكات والاحترام المتبادل.

وذكرت صحيفة (الزوراء)، في افتتاحيتها اليوم الأحد، أن الإرهاب يمثل خطراً مشتركاً على الجميع والعراق يرفض استخدام أراضيه ساحةً للصراعات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، هو محطة جديدة على طريق تحقيق تطلعات شعوب المنطقة والمضي نحو مستقبل يليق بتاريخ العراق.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الصباح)، أن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق لعقد ورعاية هذا المؤتمر، بمشاركة زعماء وقادة دول المنطقة، والدول الصديقة، وعبروا عن وقوفهم الى جانب العراق حكومة وشعباً، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة وأمنها.

أما صحيفة (الزمان)، أكدت إن العراق تلقى أمس رسائل دعم من رؤساء دول عربية وأجنبية مبنية على التعاون والقواسم المشتركة‮‬، لضمان أمن واستقرار المنطقة وزيادة التنسيق في‮ ‬مجالات المختلفة بما‮ ‬يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها بالرفاهية والازدهار‮.