تعطل حركة القطارات بالعاصمة الهولندية بسبب الإضرابات العمالية

تعطلت حركة القطارات، اليوم الاثنين، من وإلى العاصمة الهولندية أمستردام؛ بسبب إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل؛ للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الشركات المشغلة لخدمات القطارات من العاصمة إلى بقية أنحاء البلاد، وإلى لندن وفرنسا وبلجيكا، حذرت المسافرين من عدم توفر قطارات بالكثافة الكافية، كما حثت بعضا منهم على الحصول على وسيلة مواصلات أخرى وتشارك سيارات الأجرة.

وينظم عمال السكك الحديدية في هولندا الإضراب لدعم مطالبهم برفع الأجور وتحسين ظروف العمل؛ حيث يقولون إنهم يعملون تحت ضغوط كبيرة بسبب نقص العمالة في الشبكة الوطنية للقطارات، وإنهم بحاجة إلى رفع الأجور لمواكبة التضخم الذي يضرب هولندا وبقية أنحاء أوروبا.