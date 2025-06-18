منظمة حقوقية: هجمات إسرائيل على إيران أسفرت عن مقتل 585 شخصا

شنّت إسرائيل ضربات جوية مكثفة على العاصمة الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في إطار صراع قالت منظمة حقوقية إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 585 شخصا في أنحاء إيران وإصابة 1326 آخرين.

وقالت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان"، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إنها تمكنت من تحديد هوية 239 من القتلى على أنهم مدنيون، و126 آخرين على أنهم من عناصر الأمن.

وتعتمد المنظمة، التي وفرت أيضا أرقاما تفصيلية للضحايا خلال احتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، على تقاطع تقارير محلية من داخل إيران مع شبكة من المصادر التي طورتها داخل البلاد.

من جهتها، لم تنشر السلطات الإيرانية أرقاما منتظمة للضحايا خلال هذا الصراع. وكان آخر تحديث رسمي صدر يوم الاثنين، قد أفاد بمقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين.

وتشهد المنطقة حالة من الغموض والقلق، حيث فر سكان طهران من منازلهم بأعداد كبيرة في اليوم السادس من الهجوم الجوية الإسرائيلي.

وتزعم إسرائيل أن حملتها الجوية ضرورية لمنع إيران من الاقتراب من إنتاج سلاح نووي. وجاءت هذه الحملة في وقت كانت تجري فيه مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي جديد بشأن برنامج طهران النووي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحملة الإسرائيلية بدأت بعد انتهاء مهلة مدتها 60 يوما كان قد حددها لتلك المحادثات.