الأمم المتحدة: 3 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية إحداها تحمل 11 ألف طن من الذرة إلى مصر

ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الأذن بمغادرة ثلاث سفن تجارية اليوم الاثنين، حيث تغادر إحداها تغادر من ميناء أوديسا إلى ميناء الدخيلة وتحمل 11 ألف طن متري من الذرة.

وأوضح بيان صادر اليوم عن الأمم المتحدة، أن السفينة الثانية تغادر ميناء أوديسا إلى رومانيا وتحمل حوالى 25 ألف طن متري من الذرة، والثالثة من يمناء يوزني وتحمل حوالي 38 ألف طن متري من القمح تم شراؤها من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وتتوجه إلى تركيا حيث سيتم طحن القمح قبل أن تغادر إلى وجهتها النهائية في اليمن.

من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن سفينة كان مقررًا أن تغادر ميناء تشورنومورسك أمس وتحمل حوالي 3800 طن متري من الذرة كانت قد تأخرت عن المغادرة أمس وستغادر اليوم متوجهه إلى تركيا.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إجمالي حمولة الحبوب والمواد الغذائية الأخرى المصدرة من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها في المبادرة بلغ حتى أمس الأحد ما يصل إلى مليون و250 ألف طن متري وتتم العمليات وفقا للإجراءات المتفق عليها في مركز التنسيق المشترك حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.