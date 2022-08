اعتذر الجيش الماليزي، بعد تعطل اثنتين من مركباته العسكرية في كوالالمبور خلال يومين متتاليين، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور ودعوة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقع الحادث الأول، الجمعة، عندما تعطلت دبابة من طراز "PT-91M Twardy" بسبب مشاكل في المحرك على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد، حسبما ذكر الجيش في بيان يوم السبت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية تتراكم حول الدبابة بينما حاول ضباط الجيش وضباط الشرطة تحويل مسار السيارات حولها.

وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت إصلاحات.

بعد أقل من 24 ساعة، تعطلت مدرعة - تستخدم بشكل أساسي لسحب الأسلحة الثقيلة - على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في الموقع طابورا من المركبات العسكرية خلف المحرك الرئيسي. كما شوهد سائقو السيارات وهم يتباطؤون لإلقاء نظرة على المشهد غير المعتاد.

وأنهى فريق من الميكانيكيين أعمال الإصلاح بحلول الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، الأحد، بحسب بيان للجيش.

ثم واصلت المركبة رحلتها إلى ميدان الاستقلال، حيث ستُقام الاحتفالات بيوم الاستقلال الماليزي في 31 أغسطس. وقال الجيش إن المركبتين شاركتا في التدريبات على العرض.

وأضاف بيان الجيش: "يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن عدم تكرار ذلك. وفي حال تكرار ذلك، سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع بأسرع ما يمكن لسحب السيارة المتعطلة بعيدا لتجنب الاختناقات المرورية".

ونالت صور المركبتين المتعطلين سخرية كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

