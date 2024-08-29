مستشار الأمن القومي الأمريكي يعقد اجتماعا نادرا مع أحد أبرز العسكريين الصينيين

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التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، بواحد من أبرز الجنرالات الصينيين خلال زيارته لبكين، فيما تبدو دلالة على تقارب بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في بكين الجنرال تشانج يوشيا، إن اللقاء أظهر تقدير سوليفان الكبير للعلاقات بين جيشي أمريكا والصين، وفقا لتقرير لشبكة "فينيكس تي في" الصينية.

وأضاف تشانج، أنه بصفته مستشارا لبايدن، يقوم سوليفان بدور مهم في تشكيل الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية وتنسيق السياسة تجاه الصين.

ويشار إلى أن اللجنة العسكرية المركزية تعد أكبر هيئة عسكرية في الصين لصنع القرار، ويترأسها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال البيت الأبيض، إن سوليفان أكد خلال اللقاء، أن الدولتين لديهما مسؤولية تجاه منع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة.

وأضاف البيت الأبيض: "أكد الجانبان أهمية التواصل العسكري المتبادل الدوري ضمن جهود الحفاظ على دبلوماسية على مستوى عال وفتح خطوط الاتصال مثلما وجه الرئيس جو بايدن ونظيره شي جين بينج خلال قمة وودسايد في نوفمبر 2023".

ويعد سوليفان أول مستشار أمن قومي أمريكي يزور الصين خلال ثمانية أعوام، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بسبب المخاوف المتعلقة بالتجارة والأمن.