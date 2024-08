نيجيريا تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية

قالت وزارة الدفاع النيجيرية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، في مقر الوزارة بالعاصمة أبوجا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، وقع الاتفاقية عن الجانب النيجيري الأمين العام الدائم لوزارة الدفاع الدكتور إبراهيم أبو بكر كانا، وعن الجانب المصري اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، مساعد وزير الدفاع.

وأوضح البيان أن توقيع مذكرة التفاهم مع مصر يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والدفاعي الأعمق، وفقا للقوانين واللوائح السائدة في البلدين.

وقال الأمين الدائم الوزارة الدفاع النيجيرية، إن «التاريخ الطويل من العلاقات القوية بين نيجيريا ومصر من شأنه أن يخلق تعاونا دائما بين البلدين».

وأشار إلى أن «نيجيريا استفادت كثيرا من مصر في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب».

ومنتصف الشهر الجاري، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري، بين وزارتي الدفاع المصرية والصومالية.

ووقع البرتوكول عن الجانب المصري، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر، فيما وقع عن الجانب الصومالي وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور.

