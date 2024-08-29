أظهر تقرير لمنظمة السياحة الكورية، اليوم الخميس، أن عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية للسياحة خلال يوليو الماضي تجاوز 4ر1 مليون، فيما ارتفع عدد الكوريين الجنوبيين المسافرين إلى الخارج إلى 5ر2 مليون.

وقالت منظمة السياحة الكورية، في تقريرها، إن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد خلال يوليو الماضي ارتفع بمقدار 5ر36 % على أساس سنوي إلى 41ر1 مليون زائر، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب كل دولة، جاءت الصين في المركز الأول بـ 459 ألف سائح، وتليها اليابان (243 ألفا) وتايوان (143 ألفا) والولايات المتحدة (121 ألفا).

ومن جانب آخر، ارتفع عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج خلال يوليو الماضي بنسبة 2ر16 % على أساس سنوي إلى 5ر2 مليون.

وقفز عدد السياح الزائرين للبلاد بنسبة 8ر66 % ليصل إلى 11ر6 ملايين في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما وصل عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج إلى 53ر16 مليونا.