أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة، والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2024 /2025، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهراً.

وأكد "حسين"، في بيان اليوم الخميس، ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي.

وأوضح أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية، وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.