السجن مدى الحياة لنجل نجم سينمائي إسباني أدين بالقتل في تايلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدر حكم بالسجن مدى الحياة في تايلاند بحق دانيل سانشو، نجل النجم السينمائي الإسباني رودولفو سانشو، في قضية اتهام بالقتل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في أيه) وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية إن دانيل سانشو يجب أن يدفع أيضا تعويضا لأسرة الضحية –وهو جراح تجميل كولومبي- قدره أربعة ملايين بات (117558 دولارا) .

ونظرا لأهمية القضية في إسبانيا، تجمع بعض المراسلين في الموقع عند المحكمة في جزيرة كوه ساموي بجنوب تايلاند.

وأثار اعتقال الطاهي والمؤثر البالغ من العمر 30 عاما، ضجة واسعة قبل عام ليس في تايلاند

وكولومبيا فحسب، ولكن في إسبانيا بالأخص. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا تحتم الأمر، يمكن استئنافها لاحقا أمام المحكمة العليا في تايلاند. وليس من المعروف بعد الخطوة التالية التي سيتخذها محامو سانشو.

وكان يمكن أن يحكم على الإسباني بالإعدام في تايلاند.