الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في شمال الضفة الغربية

وجهت الأمم المتحدة انتقادات حادة لإسرائيل بسبب عمليتها العسكرية الكبيرة التي تشنها في شمال الضفة الغربية، متهمة الجيش الإسرائيلي باستخدام "تكتيكات قتالية فتاكة".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن "الناس في المنطقة يتعرضون بشكل متزايد لتكتيكات قتالية فتاكة تبدو أنها تتجاوز المعايير الدولية لإنفاذ القانون"، مشيرا إلى تقارير من منظمة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة (أوتشا).

وأضاف دوجاريك: "يجب على القوات الإسرائيلية الالتزام بالمعايير الدولية للشرطة حيث يكون استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية الملاذ الأخير ولا يمكن استخدامها إلا ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة".

وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، حيث أفادت السلطات الصحية الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية، نشرت القوات العسكرية الإسرائيلية العديد من جنود المشاة بالإضافة إلى طائرات مسيرة وقناصة، ودمرت البنية التحتية باستخدام الجرافات وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بأي خطط لإجلاء السكان المدنيين في شمال الضفة الغربية.



وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية قد تستمر لعدة أيام. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيران بالمسؤولية عن تخزين الأسلحة.





