لابيد: نتنياهو لم يهتم بتحذير السكرتير العسكري قبل 7 أكتوبر من صراع متعدد الجبهات

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، إن «السكرتير العسكري الإسرائيلي قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من صراع متعدد الجبهات ستواجهه بلاده».

وأجرت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، مقابلة مع لابيد، أكد من خلالها أن السكرتير العسكري قد حذر قبل 7 أكتوبر من مواجهة على أكثر من جبهة، لكن نتنياهو لم يكن مهتما بالأمر.

وأضاف: «أعداء البلاد قد أدركوا أن إسرائيل تمر بحالة من الضعف والانقسامات الداخلية وافتقاد شعب إسرائيل الثقة في جيش بلاده وفقدان الكفاءة أيضا في الجيش الإسرائيلي نفسه، وحاولوا استغلال هذا الأمر».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، علق حزب «الليكود» الحاكم برئاسة نتنياهو، على تصريحات لابيد، وأوضح أن زعيم المعارضة «يكذب مجددا».

وادعى أن «رئيس الوزراء لم يتلق أي تحذير بشن الحرب على قطاع غزة، ولا حتى قبل ساعة من إعلان حركة حماس عمليتها العسكرية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر».