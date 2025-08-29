سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خفر السواحل الموريتاني، الجمعة، مصرع 49 شخصا على الأقل وفقدان نحو 100 آخرين إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الغربية للبلاد، خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت السلطات بأن القارب قادم من غامبيا وانقلب صباح الثلاثاء قبالة ساحل منطقة "محيجرات"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال قائد خفر السواحل محمد عبد الله، إن "القارب غادر غامبيا قبل أسبوع وعلى متنه 160 شخصا، بينهم مواطنون سنغاليون وغامبيون".

وأضاف في تصريح لأسوشيتد برس: "عندما رأى المهاجرون أضواء محيجرات، حاولوا الانتقال إلى أحد أجزاء القارب ما أدى لانقلابه".

وذكر المسؤول الموريتاني أن "49 جثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، ولم يُنقذ سوى 17 شخصا حتى الآن".

وأوضح عبد الله أن الركاب الآخرين الذين كانوا على متن القارب المنكوب ما زالوا في عداد المفقودين.

ويسعى عدد متزايد من المهاجرين من غرب إفريقيا للوصول إلى أوروبا عبر طريق ساحل المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر، بحثًا عن حياة أفضل مع تضاؤل ​​الفرص الاقتصادية في المنطقة.