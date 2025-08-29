إطلاق اسم المجاهدة السيناوية فرحانة حسين سالم على شارع بالمعادي تكريمًا لدورها الوطني

أعرب عبدالمنعم إبراهيم، نجل المجاهدة السيناوية فرحانة حسين سالم رياشات، عن سعادته بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة إطلاق اسم والدته على أحد شوارع حي المعادي.

وقال عبد المنعم إبراهيم لـ"الشروق" عن رد فعل والدته عندما أخبرها بالقرار: "هي طبعا مبسوطة كتير وبتقول الحمد لله اللي ربنا كرمني قبل ما أغادر أن ربنا عوضني، وبتشكر المحافظ على اللفتة الجميلة".

وأضاف: "والله أنا إن شاء الله هعمل تهيئة للحاجة عندما تسمح صحتها، وهسافر لمحافظة القاهرة نشكرهم ونوجه رسالة شكر للرئيس على دعمه وتكريمه، وإن إطلاق اسم والدتي في قلب القاهرة هو شيء عظيم".

وأشار نجل المجاهدة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بتسمية أحد أحياء شمال سيناء باسم المجاهدة فرحانة حسين سالم؛ تقديرا لدورها البطولي في خدمة الوطن، وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن اللواء خالد مجاور قام بزيارة والدته في منزلها إثر تلك المناسبة، كما أطلقت جامعة العريش اسمها على إحدى قاعات الجامعة وكرمتها، موضحا أن والدته عضوة في جمعية مجاهدي سيناء التي تضم كافة المجاهدين الذين كانوا سندا للقوات المسلحة المصرية أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة قد وافق أمس الخميس، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ، على إطلاق اسم المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة حسين سالم، ابنة قبيلة الرياشات بالشيخ زويد، على أحد شوارع حي المعادي (المنطقة الاستثمارية للضغط العالي).