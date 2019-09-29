ينظم بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة وشمال إفريقيا، غدا الاثنين، مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مصر، أمام أكثر من 17 صندوقا استثماريا إقليميا ودوليا، تدير أصولا تتجاوز قيمتها تريليون دولار في مختلف دول العالم.



يشارك في المؤتمر، الذي يعقد للسنة الـ13 على التوالي للترويج للاستثمار في مصر والبورصة المصرية، ممثلون من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بجانب المسئولين التنفيذين ومتخذي القرار في صناديق الاستثمار الإقليمية والدولية.



وقال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة بلتون فاينانشيال - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - إن المؤتمر يعقد في وقت مهم للغاية، تأكيدا على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيرا إلى أن اهتمام هذه الصناديق بالإطلاع على فرص الاستثمار في مصر والالتقاء مع مسئولين مصريين يؤكد رغبتهم في دخول السوق المصرية، وإعجابهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ 2016، وبدأ يؤتي ثماره على صعيد مؤشرات، وأرقام الاقتصاد الكلي.



وأكد أن الهدف من عقد المؤتمر هو إحاطة المستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية والعالمية، بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، والشركات المدرجة في مصر، مما يسهم في دعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية ، وتعزيز سبل الحوار المشترك.



وأشار إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث تم احتواء الضغوط التضخمية، وتباطأ التضخم بشكل كبير إلى 7.5 % في أغسطس 2019، من 14.4 % في عام 2018، مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 550 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف، والذي يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.



وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الأسواق الناشئة، كما يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 8% منذ ديسمبر 2018، ما يعد من أهم نتائج الإجراءات الإصلاحية.



وكانت بلتون المالية القابضة قد قامت بتنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية، في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن والبورصة المصرية بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر.



وتعقد مؤتمرها Beltone Access بصفة دورية بواقع مؤتمر على أقل كل شهرين لدعم الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة.