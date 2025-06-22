الحوثيون: الرد على الهجمات الأمريكية في إيران مسألة وقت فقط

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أدانت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، اليوم الأحد، الهجمات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية ووصفتها بأنها "عدوان وحشي وجبان".

وأضافت أن تلك الأفعال "انتهاك صارخ لسيادة إيران وخرق واضح" للقانون الدولي. وتابعت أن الهجوم جزء من "دعم إجرامي لا محدود" تقدمه أمريكا لإسرائيل.

وكان الحوثيون في اليمن قد هددوا باستئناف الهجمات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا انضمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملة إسرائيل العسكرية على إيران.

وقال عضو كبير في المكتب السياسي للحوثيين عبر قناة الجزيرة القطرية إن الهجوم يمثل البداية، وليس النهاية للحرب.

وقال ممثل آخر للقناة إن "الرد اليمني على الولايات المتحدة ليس سوى مسألة وقت". وأضاف أنه إذا أوقفت لولايات المتحدة تدخلاتها، فإن الحوثيين لن يشنوا هجمات ضدها.

وأكد أن الإيرانيين لم يطلبوا من الحوثيين التدخل، لكنهم اتخذوا القرار بأنفسهم.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، قال قال أمس قبل الضربات "في حال تورط الولايات المتحدة في الهجوم والعدوان على إيران بالتعاون مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة ستستهدف سفنها الحربية في البحر الأحمر".