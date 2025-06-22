نائب ترامب: نريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني لا إطالة الصراع

• جيه دي فانس قال إن الهجمات الأمريكية على 3 منشآت نووية بإيران نجحت في إضعاف برنامجها النووي..

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، ولا تسعى لإطالة أمد الصراع وتوسيعه.

جاء ذلك في لقائه مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، الأحد، تعليقا على استهداف بلاده منشآت نووية في إيران.

وأشار فانس إلى أن الهجمات على 3 منشآت نووية بإيران نجحت في إضعاف برنامجها النووي، وذكر أن واشنطن لا تريد إطالة أمد الصراع أو تصعيده أكثر من ذلك، على حد قوله.

وأضاف: "الرئيس الأمريكي ترامب لا يستخف بهذا الإجراء، بل إنه يوفر أيضا فرصة لاستئناف العلاقات والمحادثات مع إيران".

وادعى تلقيهم رسائل غير مباشرة من إدارة طهران بشأن إعادة العلاقات، مردفا: "لا نريد إطالة أمد هذا الصراع وتضخيمه. نريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.