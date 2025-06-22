• أي رد من إيران سيكون خيارا سيئا للغاية

حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، الأحد، من أن أي رد من قبل إيران على استهداف منشآتها النووية، سيكون خيارا سيئا للغاية وسيتم التعامل معه برد هائل.

وقال كين خلال مؤتمر صحفي إن العملية ضد منشآت إيران النووية والمسماة "مطرقة منتصف الليل"، هي هجوم متعمد ودقيق على 3 منشآت نووية إيرانية، ونفذت تحت قيادة قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مايكل إريك كوريلا.

وأوضح أن "هذه العملية صممت لتعطيل البنية التحتية للأسلحة النووية لدى إيران بشكل كبير".

ولفت كين إلى أن الهجوم كان "مهمة سرية للغاية"، وأن "عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص في واشنطن كانوا على علم بتوقيت أو طبيعة هذه الخطة".

وأكد أن القوات الأمريكية "في حالة تأهب عالٍ، ومستعدة بشكل كامل للتعامل مع أي رد أو هجوم بالوكالة قد يأتي من إيران، وسيكون ذلك خيارًا سيئًا للغاية"، ومضى قائلا: "سوف ندافع عن أنفسنا".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.