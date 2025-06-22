حملات رقابية شاملة ضبط تداول المنتجات البترولية

نفذت الهيئة العامة للبترول، جهودا وحملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف او تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة بحسب بيان الوزارة اليوم.

واستهدفت الحملات القيام بمراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أية مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.

شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.

أجرت الهيئة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين واجهزة وزارة التموين شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.

تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة أولا بأول للجهات المختصة.

ورصدت اللجنة ميدانيًا، وبناء على تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة متعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، من بين الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها مؤخرا ، ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، بهدف التربح أو التهريب، تم التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

وتم ضبط محطة وقود بالمريوطية حصلت على أكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بشكل غير مشروع ومعدات لسرقة خطوط الأنابيب.

تم ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تقع بجوار محطة قائمة، كانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع.

في واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل "جامبو" بإحدى محطات التموين بمدينة إدفو والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر ايضاً اثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية.



رصدت اللجنة في القاهرة تصرفا غير قانوني في كميات من البنزين بأنواعه داخل إحدى المحطات بمنطقة المطرية، بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار.

كما تم ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر بغرض التربح في محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات محليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.