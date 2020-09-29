اجتمع مجلس جامعة العريش، بمقر رئاسة الجامعة، برئاسة الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس الجامعة.

وقال سعيد لافى رئيس جامعة العريش، إن أهم القرارات التي تم اتخاذها في المجلس، موافقته على إرجاء أي زيادة في المصروفات للطلاب سواء كان ذلك للمصروفات الدراسية أو مصاريف المدن الجامعية حتى إشعار أخر.

كما تم الموافقة على كتاب شيخ الأزهر أحمد الطيب، في عقد بروتوكول تعاون مع الجامعة يتضمن تخصيص 5 منح دراسية للطلاب المتفوقين، والموافقة على إنشاء مركز أورام تابع لكلية طب جامعة العريش لخدمة أهالي سيناء.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة رفع خطة الجامعة في تطبيق نظام التعليم الهجين للعام الجامعي ٢٠٢١ ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

وتم الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين جامعة العريش والمستشفيات الجامعية بكل من جامعة قناة السويس وجامعة طنطا، وذلك بجانب التعاقدات بمستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى جامعه المنصورة.