الجزائر تستدعى السفير الفرنسي لديها اعتراضا على تقليص حصة التأشيرات للجزائريين

استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار أحادي الجانب المتمثل في تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد شكيب قايد استدعى السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار أحادي الجانب المتمثل في تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

ونقل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية "استغراب الحكومة الجزائرية من عدم استشارة الطرف الفرنسي للجزائر قبل اتخاذ مثل هذا القرار والذي أثر سلبا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".

وسلط المسؤول الدبلوماسي، خلال لقائه بالسفير الفرنسي، الضوء على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين، مشددا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص.

وأضاف أن بلاده تأسف إزاء مثل هذا الإجراء الذي يضرب بقلق وعدم يقين مجالا حساسا من التعاون يفترض فيه الثقة واحترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.