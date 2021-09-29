قال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنّ الوزارة تتعامل مع كل البلاغات بشأن وجود آثار مهربة بالخارج على أنّها حقيقة إلى أن يثبت العكس.

جاء ذلك تعقيبًا على انتشار صور لما قيل إنها آثار وتوابيت فرعونية ظهرت في أفغانستان، ويُرجح أنّه تهريبها من مصر.

وأضاف عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن الصور المنشورة للقطع التي ظهرت في أفغانستان يبدو أنّها غير طبيعية.

وأشار إلى أن هناك عمليات نصب تتم من خلال المستنسخات الأثرية التي يتم بيعها سواء في مصر أو خارجها، مؤكدًا أن هناك خبرة مصرية تشكلت بفعل التعامل مع هذا الملف منذ فترة طويلة.

وأوضح أنّه يمكن تحديد من خلال الصور، إذا كانت حقيقية أم مقلدة، مجدّدًا التأكيد على أنّ الصور المنتشرة للقطع في أفغانستان غير حقيقية.