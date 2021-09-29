زعيما تحالف ميركل المسيحي يدعوان الخضر والليبراليين لمحادثات تشكيل حكومة

وجه زعيما تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، ارمين لاشيت وماركوس زودر، الدعوة إلى حزب الخضر والحزب الديمقراطي الليبرالي لإجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.



يذكر أن مثل هذا الائتلاف من الأحزاب الثلاثة يطلق عليه اسم "ائتلاف جامايكا" وذلك لأن ألوان علم هذه الدولة يتألف من الألوان الثلاثة شعارات الأحزاب الثلاثة الأسود والأخضر والأصفر.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن لاشيت الذي يترأس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وزودر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بعثا خطابين بنفس المنطوق إلى رئيسي حزب الخضر، انالينا بيربوك وروبرت هابيك، وإلى رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندر، وهنأ لاشيت وزودر في الخطاب الخضر والليبراليين على تحقيقهم زيادة في نسبة الأصوات المؤيدة لهم خلال انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت يوم الأحد الماضي.



كما وجه لاشيت وزودر الشكر إلى الخضر والليبراليين على المعركة الانتخابية النزيهة والموضوعية.



كان الأمين العام للحزب الليبرالي، فولكس فيسينج، أعلن في وقت سابق اعتزام حزبه إجراء محادثات استكشافية حول المشاركة في تشكيل حكومة جديدة في البلاد مطلع الأسبوع المقبل مع تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي أولا، ثم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



وأضاف فيسينج أن حزبه سيجتمع مع طرفي التحالف المسيحي يوم السبت ثم سيجتمع مع الحزب الاشتراكي يوم الأحد، لافتا إلى أن الترتيب على هذا النحو جاء بناء على الكيفية التي تشكل بها جدول المواعيد.



وكانت بيربوك أعلنت أن التحالف المسيحي دعا الخضر إلى محادثات في الأسبوع المقبل.



وحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن لاشيت وزودر أوضحا في الخطابين أن هيئات التحالف المسيحي عزمت على الاستعداد لإجراء محادثات لتشكيل حكومة ونوها إلى أن ائتلافا يجمع بين المسيحيين والخضر والليبراليين يمكن أن يكون " مشروعا سياسيا تطلعيا" من شأنه أن يعمل على " تحديث ألمانيا وجعلها أكثر استدامة" كما أنه يعكس " النطاق المجتمعي الكامل" للبلاد.



وأكد لاشيت وزودر أن ألمانيا تحتاج من وجهة نظر التحالف المسيحي إلى "الاستدامة من جميع النواحي" سواء في حماية المناخ أو في الماليات القوية أيضا " فنحن نتحمل المسؤولية حيال الأجيال القادمة بمعنى شامل، ويجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية بشكل أفضل مما كان عليه الحال حتى الان".



في الوقت نفسه، أكد لاشيت وزودر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان هو القوة الأقوى في انتخابات البرلمان الاتحادي الأخيرة " لكن ليس هناك قوة سياسية لديها تكليف منفرد بتشكيل الحكومة"، وأشارا إلى أن هناك العديد من الخيارات، وقالا إن التحالف المسيحي مستعد لإجراء محادثات بين الديمقراطيين في إطار هذه الخيارات.