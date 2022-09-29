جوتيريش يدين خطط روسيا لضم مناطق أوكرانية

شجب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بشدة خطط روسيا الرامية إلى ضم أراضى أوكرانية، ووصف هذه الخطوة بأنها تحرك لا قيمة له من الناحية القانونية.



وقال جوتيريش في نيويورك: "أي قرار للمضي قدما في ضمن دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية لن يكون له قيمة قانونية، ويستحق الشجب".



وقال جوتيريش إن هذه العملية لا تتوافق مع" الإطار القانوني الدولي"، وأنها تمثل" تصعيدا خطيرا" للحرب، وأنها" لا محل لها في العالم الحديث، ويتعين عدم قبولها".



وأعلن الكرملين أنه سيتم ضم أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا، شهدت استفتاءات حازت سخرية العالم باعتبارها مزورة، اعتبارا من يوم غد الجمعة.