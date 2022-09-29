السعودية تؤكد رفضها لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق



أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صباح الخميس، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.



وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وواصلت إيران توجيه صواريخها إلى إقليم كردستان العراق، بعدما أودت هجمات الأمس على المنطقة الواقعة شمال البلاد، إلى مقتل 13، وإصابة العشرات.



وأكد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس، أن المدفعية الإيرانية جددت قصف مناطق سيدكان الحدودية شمال أربيل.



بدورها أعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل أنها لا تزال تتلقى تقارير عن استمرار الهجمات الإيرانية. وأضافت في بيان أنه لا يمكنها تأكيد انتهاء الهجمات الإيرانية.



أتى ذلك، بعدما أفيد أمس بمقتل 13 وإصابة 58 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في القصف الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.