أرباح نايكي الفصلية تتراجع ولكنها تتجاوز التقديرات

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أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايكي يوم الخميس تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ولكنها تجاوزت تقديرات محللي وول ستريت.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة 45ر1 مليار دولار، أو ما يمثل 94ر0 دولار للسهم الواحد. هذا بالمقارنة مع 47ر1 مليار دولار، أو 93ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة في المتوسط 74ر0 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة 0ر2% إلى94ر12 مليار دولار من 69ر12 مليار دولار في العام الماضي.